Росморречфлот: Угрозы разлива нефтепродуктов с танкера "Коала" нет

Об инциденте с иностранным танкером "Коала" в порту Усть-Луга рассказал Росморречфлот. Сейчас угрозы затопления танкера нет, заявили в ведомстве 9 февраля. По предварительным данным, при подготовке к запуску главного двигателя произошел взрыв в машинном отделении. Экипаж эвакуировался на берег, пострадавших нет.
Грузовые резервуары судна не повреждены, разлива нефтепродуктов не произошло, уточнили в Росморречфлоте. Для обеспечения безопасности вокруг танкера установлены боновые ограждения. Ведется подготовка к обследованию подводной части судна. Уполномоченные службы расследуют причины аварии.
Напомним, о техногенном инциденте при запуске двигателя рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, было повреждено машинное отделение. При этом сообщалось, что на борту может храниться порядка 130 тысяч тонн мазута.