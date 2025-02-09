Росморречфлот: Угрозы разлива нефтепродуктов с танкера "Коала" нет

Об инциденте с иностранным танкером "Коала" в порту Усть-Луга рассказал Росморречфлот. Сейчас угрозы затопления танкера нет, заявили в ведомстве 9 февраля. По предварительным данным, при подготовке к запуску главного двигателя произошел взрыв в машинном отделении. Экипаж эвакуировался на берег, пострадавших нет.

Грузовые резервуары судна не повреждены, разлива нефтепродуктов не произошло, уточнили в Росморречфлоте. Для обеспечения безопасности вокруг танкера установлены боновые ограждения. Ведется подготовка к обследованию подводной части судна. Уполномоченные службы расследуют причины аварии.

Напомним, о техногенном инциденте при запуске двигателя рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, было повреждено машинное отделение. При этом сообщалось, что на борту может храниться порядка 130 тысяч тонн мазута.

фото из Telegram-канала Александра Дрозденко