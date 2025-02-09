На проспекте Ветеранов ограничили движение из-за аварии теплосети

На проспекте Ветеранов в Петербурге 9 февраля произошла утечка теплосети. Авария случилась около полудня на газоне возле дома № 78, перекресток проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна заволокло паром, сообщает "Фонтанка".

По данным "Теплосети Санкт-Петербурга", аварийные работы уже начались и продлятся до 15:00 10 февраля. В зоне ремонта ограничено движение, а ближайшие дома временно остались без теплоснабжения.

MR7 добавляет, что об опасном участке и риске получить ожоги пешеходов предупреждают по громкоговорителю.

Отмечается, что поврежденный участок теплосети включен в программу ремонта, работы по его реконструкции планируется начать в этом году.

Напомним, сегодня в порту Ленобласти произошел техногенный инцидент на иностранном танкере "Коала" при запуске двигателя. Сообщалось, что на борту может храниться порядка 130 тонн мазута.

фото: ЗАКС.Ру