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Новости 17:09

Бастрыкин заинтересовался падением ребенка с качелей в Петербурге

фото ЗакС политика Бастрыкин заинтересовался падением ребенка с качелей в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после происшествия в детском саду Приморского района Петербурга, сообщила пресс-служба СК РФ 9 февраля.

По информации из социальных сетей, 7 февраля трехлетний мальчик получил перелом после падения с качелей на территории детсада и был госпитализирован.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о первых результатах проверки и доложить о ее итогах. По информации СК, ведомство держит ситуацию под контролем.

Напомним, вчера Бастрыкин взял на контроль проверку соблюдения прав дольщиков в Колпино. По словам пожаловавшейся девушки, ввод здания в ЖК "Новое Колпино" в эксплуатацию был запланирован на октябрь 2024 года, однако некоторые владельцы до сих пор не получили ключи от своих квартир.

фото пресс-службы СК России


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