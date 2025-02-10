Количество молодых учителей составляет около 10% в России

Молодые педагоги составляют лишь около 10% от общего числа преподавателей в России, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин 10 февраля в своем Telegram-канале.

По его словам, ситуация с возрастным составом учителей вызывает тревогу. Доля педагогов старше 65 лет продолжает расти. "Спасибо им и низкий поклон за то, что они продолжают работать. Их просто некем будет заменить в случае, если они решат уйти", — подчеркнул Володин.

Он отметил, что профильные министерства уверяют, что кадровая ситуация в системе образования благополучна. Однако статистика учитывает совместителей и преподавателей, которые после переквалификации ведут несмежные предметы.

По словам Володина, такая методика не отражает реального положения дел. Президент России также акцентировал внимание на проблеме дефицита учителей математики (33,2%) и физики (24,1%), который растет уже восемь лет подряд.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что в российских школах с 1 сентября 2026 года вновь будет преподаваться предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" (ОДНКР).

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина