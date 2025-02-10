На промзонах Петербурга выявили почти 60 нелегалов

В Петербурге прошел рейд по промзонам и стройплощадкам с проверкой мигрантов. Полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии осмотрели промышленные территории на улицах Репищева и Сабировской, а также в Юнтолово, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 10 февраля.

В ходе проверки было выявлено 56 нарушений миграционного законодательства. Иностранных граждан доставили в полицию для привлечения к административной ответственности по статье о нарушении режима пребывания в России (ст. 18.8 КоАП РФ). Информация о нарушителях внесена в реестр контролируемых лиц.

Места рейдов выбрали на основе мониторинга мест компактного пребывания иностранцев, который провела миграционная служба. Всего проверили около 200 человек.

Напомним, 9 февраля в результате рейда в клубе единоборств в одном из ТРК во Фрунзенском районе выявили шестерых мигрантов-нарушителей и 12 недавно получивших российский паспорт молодых людей, избегающих военкомата.

фото пресс-службы ГУ МВД