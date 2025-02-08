После рейда полиции 12 спортсменов из "бойцовского клуба" получили повестки в военкомат

Сотрудники полиции совместно с Росгвардией выявили шестерых мигрантов-нарушителей и 12 недавно получивших российский паспорт молодых людей, избегающих военкомата, во время очередного профилактического рейда, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Рейд прошел в клубе единоборств в одном из ТРК во Фрунзенском районе.

По данным полиции, клуб пользуется популярностью у выходцев из стран ближнего зарубежья. Всего силовики проверили около 50 молодых людей, половина из них оказались мигрантами. В отношении шести иностранцев были составлены административные протоколы за нарушение правил въезда или режима пребывания на территории России (ст. 18.8 КоАП РФ), они были доставлены в отдел полиции. Еще 12 молодым людям, которые недавно получили российское гражданство, но не встали на воинский учет, были выданы повестки в военкомат.

Напомним, что в 2024 году почти 14 тысяч мигрантов были выдворены из Петербурга и Ленобласти, а также 42 человека лишились приобретенного гражданства из-за уклонения от постановки на воинский учет. Закон о лишении приобретенного гражданства за непостановку на воинский учет был принят в августе 2024 года.

кадр из видео пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти