С марта россияне будут платить за отопление только в отопительный сезон

С 1 марта 2025 года в российских регионах запретят равномерную оплату за отопление в течение года. Теперь платить придется только в отопительный сезон, сообщил член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, передает РИА "Новости" 10 февраля.

По словам депутата, это делается для повышения прозрачности платежей. Жители смогут контролировать начисления и сопоставлять их с показаниями счетчиков. Однако новый порядок имеет и недостаток: в зимние месяцы счета станут значительно выше, чем при равномерных платежах в течение года.

При этом регионы, где уже действует система равномерной оплаты, смогут сохранить ее. Но в будущем правительство планирует ограничить возможность изменений в этой схеме, добавил Якубовский.

"Известия" ранее рассказывали, что, кроме того, во втором полугодии 2025 года ожидается индексация стоимости услуг ЖКХ, в том числе и отопления.

Ранее сообщалось, что в 2024 году на номер 004 летом по вопросам отключения горячей воды петербуржцы обратились около 64 тысяч раз, а осенью и зимой жители города интересовались подключением отопления около 88 тысяч раз.

фото: ЗАКС.Ру