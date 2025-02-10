По ОЖД перевезли более 4,9 тысяч автомобилей в 2024 году

Северо-Западный филиал АО "ФПК" за 2024 год перевёз более 4,9 тысячи автомобилей в специальных вагонах-автомобилевозах, об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Этот результат на 10% больше, чем в 2023 году. По данным пресс-службы, с 2012 года по железной дороге в автомобилевозах было перевезено в общей сложности около 53 тысяч транспортных средств.

В ОЖД напомнили, что из Петербурга услуга доступна для направлений в Москву, Адлер и Воркуту. Вагон-автомобилевоз одновременно вмещает 3–4 машины или 14 мотоциклов. Внутри установлены системы крепления, пожарной и охранной сигнализации.

Напомним, что в 2024 году петербургские вокзалы обслужили 38,5 млн пассажиров. Самым загруженным стал Московский вокзал, через который за год проехали 12,8 млн человек. Вокзалом с самым низким пассажиропотоком оказался Ладожский, через который прошло всего лишь 2,6 млн человек.

Фото: пресс-служба ОЖД