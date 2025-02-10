Комитет ГД одобрил поправку об аресте за преступления против общественной безопасности

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять поправку, уточняющую основания для заключения под стражу подозреваемых и обвиняемых в преступлениях против общественной безопасности, об этом 10 февраля пишет ТАСС.

Поправка внесена ко второму чтению законопроекта, ограничивающего случаи ареста как меры пресечения. Законопроект был инициирован Верховным судом РФ летом 2023 года и принят в первом чтении в октябре того же года.

Поправка предполагает внесение изменений в статью 108 УПК РФ. В частности, она позволяет арестовывать подозреваемых и обвиняемых в преступлениях против общественной безопасности, если невозможно избрать более мягкую меру пресечения. Речь идет о ряде статей УК РФ, включая публичное оправдание терроризма, распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, приведение в негодность объектов жизнеобеспечения и незаконное проникновение на охраняемые объекты. Кроме того, действие нормы хотят распространить на некоторые преступления в сфере миграции и преступления против государственной власти.

Напомним, что в конце января правительственная комиссия одобрила расширение категорий лиц, в отношении которых будет применяться мера пресечения в виде заключения под стражу только при тяжких и особо тяжких преступлениях. Например, это может коснуться беременных и отцов-одиночек.

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