В Госдуме создадут рабочую группу для борьбы с финансовыми мошенниками

Комитет Госдумы по финансовому рынку создаст рабочую группу для борьбы с финансовым мошенничеством. Об этом сообщил его председатель Анатолий Аксаков в своем telegram-канале 10 февраля.

"Мошенники постоянно придумывают новые пути обмана наших граждан. Наша задача — закрывать лазейки для махинаторов", — подчеркнул Аксаков.

Он добавил, что также планируется создать институт доверенных лиц, которые будут подтверждать финансовые операции за своих близких.

Председатель комитета напомнил, что на этой неделе Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о так называемом "периоде охлаждения" при оформлении потребительских кредитов. Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что этот срок запретит проведение операций с заемными средствами на 4 часа для сумм от 50 до 200 тысяч рублей и на 48 часов для сумм свыше 200 тысяч рублей. У заемщиков появится время обдумать решение и оценить финансовую нагрузку.

фото: ЗАКС.Ру