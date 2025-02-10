Проект изменения закона об охранных зонах дошел до ЗакСа

На сайте Законодательного собрания появился проект поправок в существующий закон № 820-7, касающийся границ охранных зон в Петербурге. Законопроект внес на рассмотрение депутатов губернатор Александр Беглов 6 февраля, следует из данных на портале.

"Проект закона предварительно рассмотрен и одобрен правительством Санкт-Петербурга. Прошу рассмотреть проект закона в первоочередном порядке", — говорится в сопроводительном письме к проекту.

Законопроект предусматривает установление новых территорий охранных зон, а также расширяет на 650 позиций количество охраняемых в городе объектов. Речь идет о зданиях советской эпохи, построенных до 1957 года.

Основной новацией проекта стало введение понятий "ценных рядовых" и "ценных средовых" объектов для разделения исторических построек по степени их значимости. Подобный подход критиковался градозащитниками. В то же время авторы отказались от идеи внесения в текст определения "несредовых объектов", хотя первоначально такие планы были. Под такими постройками предлагали понимать сооружения, "утратившие историческую среду или не соответствующие ее средовым характеристикам", однако в итоге было решено сохранить за ними охранный статус в качестве исторических построек.

В минувшем январе законопроект был опубликован на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы. ЗАКС.Ру писал о проекте и о том, как оценили представленный текст защитники города.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру