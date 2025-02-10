Вице-губернатор Звоник: "Надеюсь оправдать доверие главы города"

Новый вице-губернатор Петербурга Константин Звоник 10 февраля уже в новом статусе обратился к жителям города в своих социальных сетях и поблагодарил бывших коллег из Территориального фонда ОМС, который возглавлял с июля 2023 года, за успехи в работе. Теперь Звоник будет курировать в правительстве вопросы здравоохранения — губернатор Александр Беглов назначил его на эту должность на прошлой неделе.

"Стартует следующий этап в моей карьере, я перехожу на новое место службы в Правительстве Санкт-Петербурга и надеюсь, что смогу внести свой вклад в улучшение жизни наших граждан на более высоком уровне. <...> Сегодня передо мной стоят новые важные задачи, и я надеюсь оправдать доверие главы города, депутатского корпуса и медицинской общественности", - написал Звоник.

Чиновник отметил, что за последние годы ТФОМС удалось увеличить объем финансирования амбулаторно-поликлинической помощи, а также оптимизировать использование средств ОМС.

До назначения Звоника на пост вице-губернатора, ответственного за вопросы здравоохранения, длительное время эту сферу курировал Олег Эргашев. Он покинул Смольный в конце января по собственному желанию.

Подробнее о карьерном пути Константина Звоника — читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото Константин Звоник