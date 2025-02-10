Цивилев предложил упростить продление субсидий на оплату ЖКХ для пожилых

Депутаты Законодательного собрания Петербурга выступили с инициативой упростить процедуру продления субсидий на оплату ЖКХ для граждан старше 70 лет, об этом 10 февраля в своем telegram-канале сообщил депутат ЗакСа Алексей Цивилев ("Единая Россия").

Сейчас субсидия предоставляется на полгода, после чего граждане вынуждены заново собирать документы и подавать заявление. По словам Цивилева, для пожилых людей, особенно тех, кто не пользуется интернетом, это создаёт значительные неудобства: дважды в год им приходится посещать МФЦ или пункты приёма "Городского центра жилищных субсидий".

Городские парламентарии предложили внести изменения в постановление правительства РФ, регулирующее порядок предоставления субсидий. По их задумке, пожилым гражданам не придётся повторно обращаться в госорганы – выплаты будут продлеваться автоматически. Инициативу поддержал бюджетно-финансовый комитет.

Напомним, что в августе 2022 года Алексей Цивилев уже предлагал упростить получение субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг без подачи личного заявления для граждан старше 70 лет.

Фото: ЗАКС.Ру