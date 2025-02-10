В Госдуме предложили регистрировать благотворительные сборы через "Госуслуги"

Заместитель председателя думского комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила создать реестр физических лиц, которые занимаются сбором благотворительных пожертвований в интернете. По ее мнению, это снизит риски мошенничества, передает ТАСС.

На круглом столе в Госдуме Занко отметила, что для публичного сбора средств через интернет физическим лицам потребуется регистрация через "Госуслуги", получение идентификационного номера и открытие отдельного банковского счета. При публикации сообщений о благотворительных сборах в соцсетях граждане должны будут указывать этот номер и банковские реквизиты.

Депутат подчеркнула, что реестр позволит защитить средства от взысканий, усилить контроль со стороны органов безопасности и быстрее выявлять мошенников.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что в Госдуме создадут рабочую группу для борьбы с финансовыми мошенниками. Также планируется создать институт доверенных лиц, которые будут подтверждать финансовые операции за своих близких.

фото: ЗАКС.Ру