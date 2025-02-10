В Петербурге задержали уроженцев Армении при сделке с бриллиантами на 5,5 млн рублей

В отношении уроженцев Армении в Петербурге возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте драгоценных камней в крупном размере (ст. 191 УК РФ), об этом 10 февраля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем telegram-канале.

В воскресенье, 9 февраля, сотрудники уголовного розыска совместно со специалистами Службы экономической безопасности ФСБ задержали в павильоне "Экспофорума" троих уроженцев Армении в возрасте 34, 41 и 44 лет.

По данным правоохранительных органов, мужчины пытались продать бриллианты за 5,5 млн рублей. В ходе обыска у них изъяли около 460 драгоценных камней, а также крупные суммы в рублях и долларах.

Двое из задержанных уже взяты под стражу на 48 часов, статус третьего пока уточняется. По информации источников, ранее они не попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Напомним, что в январе ограбили дом бывшего депутата Законодательного собрания Петербурга Михаила Погорелова в Ленинградской области. У него забрали деньги и драгоценности.

Фото: unsplash.com