В Ленобласти соединят два комитета для работы с районными СМИ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о слиянии двух ведомств – комитета по печати и управления информационной политики, об этом 10 февраля пишет 47news.

Объединённую структуру должен будет возглавить бывший журналист и экс-руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Тимур Зайнуллин.

Решение о слиянии объясняют необходимостью повысить эффективность взаимодействия с районными СМИ и усилить присутствие региональной власти в социальных сетях. Комитет по печати ранее занимался распределением субсидий для местных газет и организацией социальной рекламы, а управление информационной политики с 2022 года работало с общественным мнением в цифровом пространстве.

Коллеги Зайнуллина, бывшие руководители упразднённых ведомств Константин Визирякин и Светлана Патракова, сохранят свои должности, но в новых статусах. Визирякин станет заместителем председателя нового комитета. Как пишет издание, в документах о создании нового комитета указано, что его задачей станет "приведение к коэффициенту адекватности региональных и районных СМИ и иных медиаресурсов".

Ранее Зайнуллин работал в МВД, пресс-службе СПбГУ, а также несколько лет писал для "Фонтанки" и 47news, специализируясь на криминальной тематике.

Напомним, что в 2025 году комитет по печати Петербурга собирается потратить на социальную рекламу до 56 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру