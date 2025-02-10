Петербуржцы помогли собрать более 10 тонн опасных отходов на утилизацию

В рамках системы приема опасных отходов жители города сдали более 10,5 тонн опасных материалов, сообщила пресс-служба Смольного 10 февраля.

Экологическая аварийная служба "Экострой" совершила 32 выезда: 26 для обследования после аварий, 1 для устранения ртутного загрязнения и 5 для работы с другими химическими загрязнениями. Специалисты собрали 0,7 кг ртутьсодержащих отходов и 0,6 кг люминесцентных ламп.

На утилизацию отправили автомобильные покрышки, батарейки и аккумуляторы, химические отходы, люминесцентные и светодиодные лампы, просроченные лекарства, термометры и противогазы.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что один из участков на берегу Финского залива огражден без соответствующего разрешения и загрязнен мусором от сноса и разборки зданий. Его очистят от мусора и незаконных построек.

фото пресс-службы Смольного