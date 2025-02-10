Правительство РФ предложило доработать проект о наказании за пропаганду многоженства

Кабмин счел необходимой доработку законопроекта, который предусматривает административную ответственность за пропаганду многоженства в России, об этом 10 февраля пишут "РИА Новости" со ссылкой на отзыв на проект правительства.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 6.21 КоАП, установив наказание за распространение информации о многоженстве, публичные действия, формирующие его привлекательность, а также за навязывание информации, способной вызвать интерес к данной практике.

Однако, по мнению кабмина, проект закона требует существенной доработки. О каких именно изменениях идет речь, в отзыве не уточняется.

Напомним, что в декабре 2024 года глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил вернуть в УК РФ статью о запрете многоженства. По его мнению, такой запрет соответствует принципам светского государства.

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