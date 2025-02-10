Гладунов и Ходосок приняли участие в крестном ходе в Приморске

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Юрий Гладунов и Александр Ходосок 9 февраля приняли участие в Божественной литургии и крестном ходе, приуроченных к Престольному празднику храма в честь Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской в Приморске, об этом они рассказали в своих соцсетях.

"Святые новомученики и исповедники Российские, молите Бога о нас!", - написал Гладунов.

Александр Ходосок напомнил, что воскресенье 9 февраля считается началом первой подготовительной недели к Великому посту — Недели о мытаре и фарисее. Также в этот день православные чествуют новомучеников XX века, пострадавших за веру в годы гонений.

Ходосок регулярно рассказывает своим подписчикам в социальных сетях, как он посещает православные мероприятия. Также распространенный формат его сообщений - поздравление с религиозными праздниками. Чаще всего он появляется в храме в Зеленогорске, в Курортном районе.

фото из Telegram-канала Юрия Гладунова