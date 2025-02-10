Сотрудники ГЖИ Петербурга выявили массовые нарушения зимней уборки во дворах

Государственная жилищная инспекция Петербурга (ГЖИ) по требованию прокуратуры проводит внеплановые проверки управляющих организаций во всех районах города, об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Особое внимание инспекторы уделили Адмиралтейскому району, где была проведена внеплановая проверка одной из управляющих организаций. В результате выявлены нарушения, связанные с ненадлежащим содержанием придомовых территорий в зимний период. После завершения проверки будет рассмотрен вопрос о возбуждении административных дел в отношении ответственных лиц.

Кроме того, ГЖИ совместно с прокуратурой проверила 81 организацию, включая 24 управляющих компании с городским участием, 43 частных УК и 14 ТСЖ. Всего инспекторы обследовали 624 адреса, из них нарушения зафиксированы в 247 домах (40%). В частных управляющих компаниях проблемы обнаружены на 153 объектах (48%). По итогам проверок возбуждено 77 административных дел. Общая сумма возможных штрафов превышает 10,6 млн рублей.

Напомним, что до 17 февраля сотрудники Государственной административно-технической инспекции Петербурга должны будут провести проверку зимней уборки территорий представителей бизнеса и нежилых зданий.

Фото: ЗАКС.Ру