На месте бывшего хладокомбината построят новый многофункциональный комплекс

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга согласовал архитектурный облик многофункционального комплекса на пересечении улиц Булавского и Черниговской. Участок площадью 2,7 га принадлежит группе "Эталон", которая приобрела часть земли у обанкротившейся ГК "Дети" за 603 млн рублей в 2021 году. Инвестиции могут составить 6–9 млрд рублей, сообщает 10 февраля "Деловой Петербург".

В компании подтвердили разработку проекта, однако подчеркнули, что жилья в нем не будет. На участке можно построить до 35 тысяч квадратных метров недвижимости, включая 5,2 тысяч квадратных метров коммерческих площадей.

Особенность территории — наличие дореволюционных складов Бадаевского комплекса 1912 года, которые планируется сохранить.

Застройке препятствует необходимость общественных обсуждений — в границах участка находится несколько складских зданий бывших Бадаевских складов, в том числе два дореволюционных — и возможное рассмотрение проекта Градостроительной комиссией. Склады планируют сохранить.

Недавно ЗАКС.Ру писал о том, что деревянный особняк Руадзе, включенный в реестр объектов культурного наследия, продают за 872 млн рублей. Сейчас здание 1876 года постройки приспособлено под офисы.