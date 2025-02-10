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Новости 16:49

На месте бывшего хладокомбината построят новый многофункциональный комплекс

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга согласовал архитектурный облик многофункционального комплекса на пересечении улиц Булавского и Черниговской. Участок площадью 2,7 га принадлежит группе "Эталон", которая приобрела часть земли у обанкротившейся ГК "Дети" за 603 млн рублей в 2021 году. Инвестиции могут составить 6–9 млрд рублей, сообщает 10 февраля "Деловой Петербург".

В компании подтвердили разработку проекта, однако подчеркнули, что жилья в нем не будет. На участке можно построить до 35 тысяч квадратных метров недвижимости, включая 5,2 тысяч квадратных метров коммерческих площадей.

Особенность территории — наличие дореволюционных складов Бадаевского комплекса 1912 года, которые планируется сохранить.

Застройке препятствует необходимость общественных обсуждений —  в границах участка находится несколько складских зданий бывших Бадаевских складов, в том числе два дореволюционных — и возможное рассмотрение проекта Градостроительной комиссией. Склады планируют сохранить. 

Недавно ЗАКС.Ру писал о том, что деревянный особняк Руадзе, включенный в реестр объектов культурного наследия, продают за 872 млн рублей. Сейчас здание 1876 года постройки приспособлено под офисы.


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