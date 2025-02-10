Бельский поддержал упрощение оформления субсидий на ЖКУ для пожилых

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский одобрил инициативу об упрощении порядка получения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг для граждан старше 70 лет, об этом 10 февраля он написал в своем Telegram-канале.

"Считаю, беззаявительный порядок значительно облегчит жизнь гражданам старшего поколения. Только в Петербурге сегодня субсидии на оплату жилья и КУ получают порядка 129 тысяч человек. Практически половина из них – петербуржцы старше 70-ти", – написал спикер ЗакСа.

Он также напомнил, что подобный механизм уже применялся в период пандемии COVID-19, когда субсидии для пожилых граждан продлевались автоматически. Тогда схема работала эффективно, поэтому, по мнению Бельского, логично сделать её постоянной практикой.

Напомним, что депутаты ЗакСа Петербурга выступили с инициативой упростить процедуру продления субсидий на оплату ЖКХ для граждан старше 70 лет. Инициативу поддержал бюджетно-финансовый комитет.

Фото: ЗАКС.Ру