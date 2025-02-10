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Новости 16:50

Бельский поддержал упрощение оформления субсидий на ЖКУ для пожилых

фото ЗакС политика Бельский поддержал упрощение оформления субсидий на ЖКУ для пожилых

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский одобрил инициативу об упрощении порядка получения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг для граждан старше 70 лет, об этом 10 февраля он написал в своем Telegram-канале.

"Считаю, беззаявительный порядок значительно облегчит жизнь гражданам старшего поколения. Только в Петербурге сегодня субсидии на оплату жилья и КУ получают порядка 129 тысяч человек. Практически половина из них – петербуржцы старше 70-ти", – написал спикер ЗакСа.

Он также напомнил, что подобный механизм уже применялся в период пандемии COVID-19, когда субсидии для пожилых граждан продлевались автоматически. Тогда схема работала эффективно, поэтому, по мнению Бельского, логично сделать её постоянной практикой.

Напомним, что депутаты ЗакСа Петербурга выступили с инициативой упростить процедуру продления субсидий на оплату ЖКХ для граждан старше 70 лет. Инициативу поддержал бюджетно-финансовый комитет.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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