В Рособрнадзоре предложили допускать родителей к проверке сдающих ЕГЭ

Родителям могут разрешить присутствовать при досмотре выпускников перед экзаменами, об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе Рособрнадзора со ссылкой на слова главы ведомства Анзора Музаева.

На заседании комитета Государственной думы по просвещению Музаев отметил, что контроль за проведением Единого государственного экзамена (ЕГЭ) остаётся необходимым, а ведомство уже собрало предложения по его совершенствованию. Часть мер могут внедрить в этом году, а некоторые потребуют больше времени.

Помимо новых мер безопасности, Рособрнадзор планирует запустить чат-бот для выпускников и их родителей, где можно будет сообщать о нарушениях прав участников экзамена.

Напомним, что в январе глава Рособрнадзора Анзор Музаев опроверг слухи об отмене ЕГЭ. Он отметил, что такое серьезные изменения в проведении аттестации анонсируются заблоговременно.

Фото: пресс-служба Рособрнадзора