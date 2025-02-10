МВД предупредило о звонках мошенников под видом "Госуслуг"

ГУ МВД России предупредило о новой схеме мошенничества под предлогом обновления аккаунта на портале "Госуслуги". Злоумышленники пытаются получить смс-коды для восстановления доступа к учетной записи пользователей, передает пресс-служба министерства 10 февраля.

В МВД напомнили, что "Госуслуги" не обзванивают граждан. Это технически и экономически невозможно, поскольку сервисом пользуются более 110 млн человек. Официальная информация от портала поступает только через личный кабинет или рассылки с проверенных адресов.

Полиция призывает пользователей игнорировать подобные звонки и не передавать смс-коды незнакомцам.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что в Госдуме создадут рабочую группу для борьбы с финансовыми мошенниками. Также планируется создать институт доверенных лиц, которые будут подтверждать финансовые операции за своих близких.

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