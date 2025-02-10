Госдума рассмотрит законопроект о защите русского языка в первом чтении

Во вторник, 11 февраля, Государственная Дума в первом чтении рассмотрит законопроект о защите русского языка, об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента со ссылкой на слова председателя Вячеслава Володина.

Одновременно депутаты обсудят постановление, в котором будут обозначены ключевые направления доработки документа ко второму чтению.

"Законопроект важный. Государственный язык – основа национальной идентичности. К таким вопросам надо подходить взвешенно, понимая, как будут реализовываться нормы закона после его принятия", – отметил Володин.

Он также подчеркнул необходимость создавать условия для популяризации русского языка. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил ускорить рассмотрение инициативы, обеспечив ее доработку.

Напомним, что в российском правительстве поддержали инициативу не выдавать гражданство тем иностранным лицам, которые отказались от принесения присяги.

Фото: ЗАКС.Ру