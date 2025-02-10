Верификация при аренде электросамокатов через "Госуслуги" может стать общероссийской

Система верификации пользователей арендных электросамокатов через портал "Госуслуги" может быть распространена на всю Россию, если соответствующий пилотный проект в Москве покажет положительные результаты, об этом 10 февраля пишет ТАСС со ссылкой на слова сенатора Артема Шейкина.

По его словам, эксперимент с подтверждением личности на портале mos.ru станет тестовой площадкой для оценки эффективности механизма. В случае успешной реализации его могут адаптировать для работы по всей стране.

Сенатор добавил, что для этого потребуется дополнительная проработка с участием представителей отрасли, региональных властей и экспертов по безопасности дорожного движения.

Напомним, что в Петербурге группе активистов отказали в проведении референдума о запрете электросамокатов в городе. Вэтом им отказал апелляционный суд, хотя до этого право поддержал городской суд.

Фото: ЗАКС.Ру