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Новости 20:17

Верификация при аренде электросамокатов через "Госуслуги" может стать общероссийской

фото ЗакС политика Верификация при аренде электросамокатов через "Госуслуги" может стать общероссийской

Система верификации пользователей арендных электросамокатов через портал "Госуслуги" может быть распространена на всю Россию, если соответствующий пилотный проект в Москве покажет положительные результаты, об этом 10 февраля пишет ТАСС со ссылкой на слова сенатора Артема Шейкина.

По его словам, эксперимент с подтверждением личности на портале mos.ru станет тестовой площадкой для оценки эффективности механизма. В случае успешной реализации его могут адаптировать для работы по всей стране.

Сенатор добавил, что для этого потребуется дополнительная проработка с участием представителей отрасли, региональных властей и экспертов по безопасности дорожного движения.

Напомним, что в Петербурге группе активистов отказали в проведении референдума о запрете электросамокатов в городе. Вэтом им отказал апелляционный суд, хотя до этого право поддержал городской суд.

Фото: ЗАКС.Ру


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