Депутат ЗакСа Анастасия Мельникова показала нового члена семьи

Заслуженная артистка театра и кино и депутат Законодательного собрания Петербурга Анастасия Мельникова ("Единая Россия") сообщила о пополнении в семье на своей странице "ВКонтакте" 10 февраля.

Правда речь идет не о человеческом пополнении: в её доме появился ирландский сеттер по имени Себастьян, или просто Бася.

"Он словно лучик солнца! Бася привнёс невероятное количество радости в наш дом. Он уже активно исследует каждый уголок, с энтузиазмом грызёт свои игрушки и дарит нам самые искренние щенячьи поцелуи. Мы с Машей очень счастливы, что он теперь часть нашей семьи!" – написала депутат в соцсетях.

Напомним, что в октябре 2024 года председатель петербургского ЗакСа Александр Бельский тоже рассказал о новой собаке. На день рождения старшей дочери спикера их семье подарили самоеда, которого назвали Симба.

Фото: страница "ВКонтакте" Анастасии Мельниковой