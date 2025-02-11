На "Госуслугах" появилась функция анонимных сообщений для автовладельцев

В мобильном приложении "Госуслуги" стала доступна новая функция – пользователи могут отправлять анонимные сообщения владельцам автомобилей, об этом 11 февраля стало известно из информации в самом приложении.

Опция размещена в разделе "Транспорт и права", затем "Помощь на дороге", а далее "Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства". С её помощью можно предупредить водителя о включённых фарах, спущенном колесе, блокировке проезда, ДТП или эвакуации. При этом автовладелец получит данные о месте отправки сообщения.

На данный момент функция доступна только в мобильном приложении – в веб-версии "Госуслуг" такой возможности нет.

Напомним, что верификацию пользователей арендных электросамокатов через "Госуслуги" хотят сделать общероссийской. Начать тестировать новую систему собираются с Москвы.

Фото: ЗАКС.Ру