"Единая Россия" запустит проект для обучения предпринимательству участников СВО

Партия "Единая Россия" совместно с "ОПОРОЙ России" и Корпорацией МСП запускает федеральный проект "СВОй бизнес", ориентированный на участников спецоперации, об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе партии.

Проект направлен на поддержку предпринимательской деятельности. Обучающие программы стартуют в марте-апреле 2025 года на базах штабов общественной поддержки партии в четырех пилотных регионах.

По словам секретаря Генсовета "Единой России" Владимира Якушева, проект нацелен на создание доступных и понятных образовательных блоков, которые помогут участникам СВО освоить основы предпринимательства. Ожидается, что ежегодно в программе будут обучаться не менее 500 человек.

Напомним, что в конце января Смольный продлил на неделю прием заявок на участие в губернаторской программе "Время Героев Санкт-Петербурга". Участников программы готовят к работе на руководящих должностях в органах государственной власти.

Фото: ЗАКС.Ру