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Новости 11:32

Почти 10 млн рублей отдала мошенникам пенсионерка из Петербурга

фото ЗакС политика Почти 10 млн рублей отдала мошенникам пенсионерка из Петербурга

Жительница Петербурга стала жертвой телефонных мошенников, потеряв почти 10 млн рублей. С ноября прошлого года по февраль этого года злоумышленники регулярно звонили пенсионерке, проживающей на Железноводской улице. Они уверяли ее, что банковский счет находится под угрозой, сообщила 11 февраля "Фонтанка".

В результате женщина сначала перевела 900 тысяч рублей на "безопасный счет", а затем, в конце ноября, передала курьеру ещё 8,6 млн рублей. Осознав обман лишь спустя несколько месяцев, пенсионерка обратилась в полицию. Сейчас ведется расследование и розыск подозреваемых.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что в Госдуме создадут рабочую группу для борьбы с финансовыми мошенниками. Также планируется создать институт доверенных лиц, которые будут подтверждать финансовые операции за своих близких.

фото: ЗАКС.Ру


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