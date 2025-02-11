Почти 10 млн рублей отдала мошенникам пенсионерка из Петербурга

Жительница Петербурга стала жертвой телефонных мошенников, потеряв почти 10 млн рублей. С ноября прошлого года по февраль этого года злоумышленники регулярно звонили пенсионерке, проживающей на Железноводской улице. Они уверяли ее, что банковский счет находится под угрозой, сообщила 11 февраля "Фонтанка".

В результате женщина сначала перевела 900 тысяч рублей на "безопасный счет", а затем, в конце ноября, передала курьеру ещё 8,6 млн рублей. Осознав обман лишь спустя несколько месяцев, пенсионерка обратилась в полицию. Сейчас ведется расследование и розыск подозреваемых.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что в Госдуме создадут рабочую группу для борьбы с финансовыми мошенниками. Также планируется создать институт доверенных лиц, которые будут подтверждать финансовые операции за своих близких.

фото: ЗАКС.Ру