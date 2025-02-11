КС РФ обязал учесть права детей, рождённых с помощью ЭКО после смерти отца

Конституционный суд России постановил скорректировать законодательство, чтобы дети, рождённые с использованием вспомогательных репродуктивных технологий после смерти отца, имели право на страховую пенсию по потере кормильца, об этом 11 февраля решение суда появилось на сайте.

Решение было вынесено по делу петербурженки Марии Щаниковой. В 2016 году её супруг сдал свой биоматериал на криоконсервацию, а спустя несколько месяцев скончался. После процедуры ЭКО женщина родила близнецов в 2018 году – более чем через 300 дней после смерти мужа. Несмотря на установленный судом факт отцовства, в страховой пенсии детям отказали, так как они не находились на иждивении умершего при его жизни.

Щаникова оспорила законность такого решения в Конституционном суде. По её мнению, нормы Закона "О страховых пенсиях" ущемляют права детей, рождённых благодаря посмертной репродукции. Суд признал необходимость пересмотра законодательства, чтобы защитить интересы таких семей.

Напомним, что в России уменьшилось количество абортов, сделанных по ОМС, однако в Петербурге, наоборот, увеличилось. В 2023-м их количество абортов составило 3,6 тысячи, в 2024-м – 3,9 тысячи.

Фото: ЗАКС.Ру