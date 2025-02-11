В Петербурге растет число абортов по ОМС, несмотря на общероссийское снижение

В России за последние два года наблюдается снижение количества абортов, проведенных по полису ОМС, однако в Петербурге ситуация обратная – число таких операций заметно увеличилось, об этом 10 февраля писала "Фонтанка.ру" со ссылкой на данные Фонда обязательного медицинского страхования.

Данными поделились с депутатом Государственной думы Михаилом Романовым ("Единая Россия").

Романов на круглом столе в Законодательном собрании Петербурга заявил, что в 2024 году по ОМС в стране было сделано 250 тысяч абортов, из них 70 тысяч – по медицинским показаниям. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составлял 292 тысячи, а медицинских абортов было 88 тысяч.

В Петербурге динамика иная: после снижения числа абортов в 2019–2022 годах в 2023-м и 2024-м показатели вновь выросли. Если в 2022 году по ОМС было проведено 1,7 тысячи абортов, то в 2023-м их количество увеличилось до 3,6 тысячи, а в 2024-м – до 3,9 тысячи.

В комиссии по социальной политике ЗакСа считают, что это может быть связано с тем, что в Петербург приезжают женщины из других регионов, включая Ленинградскую область, чтобы прервать беременность. Это, по их мнению, делает статистику не вполне объективной.

Депутат Романов, комментируя ситуацию, вновь высказался за запрет абортов в частных клиниках и предложил вывести их из системы ОМС.

Напомним, что власти Вологодской области готовятся обсудить запрет абортов. Обсуждение пройдет во второй половине февраля с участием главных врачей. Речь идет также о запрете даже в частных клиниках.

Фото: ЗАКС.Ру