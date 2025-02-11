Суд отправил под домашний арест обвиняемого в попытке продажи 71 бриллианта

Куйбышевский районный суд Петербурга отправил Арсена Авояна под домашний арест до 9 апреля 2025 года за попытку незаконной продажи бриллиантов на сумму не менее 6 миллионов рублей (ч.3 ст.30 - ч.5 ст.191 УК РФ). Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, 8 февраля Авоян вместе с другими фигурантами дела договорился по телефону о продаже 71 бриллианта без необходимых сертификатов. На следующий день в "Экспофоруме" они попытались передать драгоценные камни и получить за них деньги, однако сделка была пресечена правоохранительными органами.

Авояна задержали 10 февраля и предъявили обвинение в покушении на незаконную сделку с драгоценными камнями. На суде он и его адвокат настаивали на запрете определенных действий вместо домашнего ареста, утверждая, что обвиняемый имеет легальный доход, ипотеку и не собирается скрываться. Тем не менее суд удовлетворил ходатайство следствия.

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