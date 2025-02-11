Российские силовики предотвратили 23 теракта с начала года

С начала 2025 года в России удалось предотвратить 23 террористических акта, об этом 11 февраля сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

В Москве состоялось заседание НАК под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова, на котором обсудили меры по противодействию террористическим угрозам в зоне СВО и перспективы усиления работы силовых ведомств.

По данным комитета, значительная часть предотвращённых терактов готовилась по указанию украинских кураторов и вербовщиков международных террористических организаций. В ходе операций пресечена террористическая деятельность 224 человек, в том числе двух главарей, 97 боевиков и более 100 пособников.

Бортников отметил, что украинские спецслужбы активизировали диверсионную деятельность на территории России. В числе приоритетных целей террористов – объекты топливно-энергетической, транспортной и оборонной инфраструктуры. Помимо этого, участились случаи вербовки россиян через телефонное мошенничество, угрозы и шантаж.

Напомним, что петербургский суд отправил на два месяца в СИЗО петербургского студента Юрия Петраша по делу о террористическом акте (ч.1 ст.205 УК РФ). По версии следствия, он поджёг двери здания УФСБ на Литейном проспекте.

Фото: ЗАКС.Ру