В школах появятся единые учебники по истории и обществознанию

С 1 сентября 2026 года школы перейдут на единые государственные учебники по истории, обществознанию и духовно-нравственной культуре народов России. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, передает 11 февраля ТАСС.

По его словам, новые учебники ориентированы на традиционные ценности и разработаны в рамках федерального закона о золотом стандарте образования. Недавно было завершено создание учебника по обществознанию для 10–11-х классов.

В 2025 году Минпросвещения планировало исключить предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" и интегрировать его в курс "История нашего края". Это вызвало критику Патриарха Кирилла, который предложил сохранить отдельное преподавание дисциплины для 5–7-х классов.

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