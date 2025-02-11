В Петербурге за год оштрафовали 4 тысячи водителей за пьяное вождение

В 2024 году мировые судьи Петербурга привлекли к ответственности 4 150 человек за управление автомобилем в состоянии опьянения и передачу машины нетрезвому водителю. Среди них — 134 женщины, остальные мужчины, сообщила глава объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева 11 февраля в своем Telegram-канале.

Большинство нарушителей — 3 781 человек — попались за рулем в нетрезвом виде, их лишили прав и оштрафовали на 113,2 млн рублей. За передачу управления пьяному водителю наказали 99 человек: 98 из них также лишили прав и оштрафовали на 2,94 млн рублей. Ещё 270 водителей управляли автомобилем в состоянии опьянения, не имея прав. 246 из них арестовали, а 24 получили штрафы на 720 тысяч рублей.

За отказ пройти медицинское освидетельствование к ответственности привлекли 4 284 человека: 4 084 из них лишили прав и оштрафовали на 121,8 млн рублей, а 200 водителей отправились под арест.

В 2023 году по аналогичным статьям привлекли меньше нарушителей — 4 451 за пьяное вождение и 3 523 за отказ от медосвидетельствования.

Напомним, в конце января полицейские Петербурга провели на выходных рейд "Нетрезвый водитель". В результате выявили более 200 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

фото: ЗАКС.Ру