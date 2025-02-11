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Новости 17:15

Пиотровский назвал Петербург "немного измененной" Москвой

фото ЗакС политика Пиотровский назвал Петербург "немного измененной" Москвой

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что не считает нужным противопоставлять Москву и Петербург, назвав Северную столицу "немного измененной" версией столицы, об этом 11 февраля он сказал в интервью журналу "Москвич".

"Я исхожу из того, что Петербург – это Москва, но немного измененная", – сказал Пиотровский.

По словам директора Эрмитажа, у него есть несколько мест в Москве, которые он считает значимыми и где может "подзарядиться энергией". Среди них, например, здание Института востоковедения РАН или исторический дом в Армянском переулке.

Пиотровский также отметил, что музейная среда двух городов формировалась по-разному. В Москве музеи рождались благодаря частной инициативе, тогда как в Петербурге их создание было государственной прерогативой.

Напомним, что в конце декабря президент России Владимир Путин вручил директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Фото: пресс-служба Смольного


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