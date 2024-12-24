Путин вручил Пиотровскому орден "За заслуги перед Отечеством"

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский получил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени лично из рук президента Владимира Путина, сообщил 24 декабря ТАСС. Указ о награждении был опубликован двумя неделями ранее.

Пиотровский был удостоен ордена с формулировкой "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность". Награждение было приурочено к 80-летию главы Эрмитажа. Одновременно с ним аналогичной награды была удостоена актриса Алиса Фрейндлих.

Церемония награждения состоялась в ходе визита Путина в Эрмитаж. Главу государства сопровождали вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Владимир Мединский, полпред в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Петербурга Александр Беглов. Голикова представила президенту концепцию будущего филиала Эрмитажа, который должен будет разместиться в здании Биржи на Васильевском острове, передает РИА "Новости". По планам, пространство будет посвящено воинской славе России, а в основе концепции будет лежать образ князя Александра Невского.

О планах вручения Пиотровскому награды стало известно ранее днем. Ближайшие дни Путин проведет на курорте "Игора" в Ленинградской области. Там он встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и поучаствует в неформальном саммите СНГ и в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Фото: пресс-служба Смольного