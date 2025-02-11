Водолазы начали работы на танкере "Коала" после взрыва в машинном отделении

В порту Усть-Луга водолазы Морспасслужбы начали обследование танкера "Коала", севшего кормой на грунт после взрыва в машинном отделении. Грузовые резервуары с мазутом не повреждены, угрозы утечки нефтепродуктов и затопления нет. Судно окружено боновыми заграждениями, сообщила пресс-служба Минтранса 11 февраля.

На борту танкера находится около 130 тысяч тонн мазута. Специалисты обсуждают варианты его безопасной откачки — насосы уже доставили из Мурманска и проверяют их готовность. Поскольку машинное отделение затоплено, специалисты разрабатывают схему подачи пара с берега, чтобы подогреть топливо перед выгрузкой.

Заместитель министра транспорта Евгений Филиппов осмотрел место происшествия и обсудил с представителями региона и оперативными службами план дальнейших действий.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что грузовые резервуары танкера с мазутом не повреждены, угрозы утечки нефтепродуктов и затопления нет. Судно окружено боновыми заграждениями.

фото пресс-службы Минтранса