Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о защите русского языка, который предусматривает обязательное размещение вывесок и надписей исключительно на русском языке, об этом 11 февраля пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Документ внесла в 2023 году группа парламентариев во главе с председателем думского комитета по экономической политике Максимом Топилиным ("Единая Россия"). Предполагается внесение поправок в несколько федеральных законов, в том числе "О защите прав потребителей".

Законопроект предлагает обязать организации предоставлять информацию о товарах, услугах, акциях и скидках исключительно на русском языке. Дополнительно допускается использование языка субъекта РФ, языков народов России и иностранных языков, но только при условии идентичности содержания с русскоязычным вариантом.

В пояснительной записке подчеркивается, что изменения предполагают исключение из витрин и вывесок таких слов, как "coffee", "shop", "sale" и других подобных. При этом фирменные наименования и товарные знаки не подпадут под регулирование.

Напомним, что председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался по поводу законопроекта о защите русского языка. По его мнению, инициатива важная, так как государственный язык это основа национальной идентичности.

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