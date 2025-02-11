Бастрыкин потребовал объяснений по отказу в деле о смерти пациента из Петербурга

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку обстоятельств смерти 25-летнего жителя Петербурга после обращения его матери. Женщина обратилась в ведомство, выразив несогласие с результатами ранее проведенной проверки, сообщила 11 февраля пресс-служба СК.

По словам матери, ее сын, который был инвалидом, неоднократно проходил лечение в специализированном медицинском учреждении. В декабре 2022 года, во время последней госпитализации, он якобы жаловался на жестокое обращение со стороны персонала и изменение медикаментозного лечения. В январе 2023 года молодой человек скончался. Женщина предполагает, что причиной смерти стала неверная тактика лечения.

Ранее Следственный комитет по Петербургу отказал в возбуждении уголовного дела. Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову объяснить причины этого решения. Исполнение поручения поставлено на контроль центрального аппарата ведомства.

В начале февраля ЗАКС.Ру писал о том, что 13-летнего школьника госпитализировали в состоянии средней тяжести из-за разбившейся бутылки с жидкостью, брызги которой попали ему в лицо. Подросток получил химические ожоги.

фото пресс-службы СК РФ