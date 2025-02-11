Законопроект об ответственности скрывшихся преступников внесли в Госдуму

В Госдуму внесли обновленный законопроект о привлечении к ответственности преступников, скрывшихся за границей. Об этом 11 февраля сообщил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

Как отметил депутат, инициатива расширяет полномочия прокуратуры и усиливает реализацию принципа неотвратимости наказания. Ранее первоначальную версию документа отозвали для внесения технических правок.

"Будем и дальше совершенствовать наше законодательство, чтобы тем, кто совершил преступления в нашей стране, куда бы они не пытались скрыться, не осталось шансов уйти от ответственности за содеянное", - написал Пискарев.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что в 2024 году более 400 должностных лиц были привлечены к ответственности в Петербурге за нарушение антикоррупционного законодательства. По сравнению с 2023 годом, размер арестованных средств сократился более чем в четыре раза.

фото: ЗАКС.Ру