Проект о запрете отдельных тарифов за детские кресла в такси добрался до ЗакСа

На сайте петербургского Заксобрания появился проект о регламентации перевозок несовершеннолетних пассажиров такси. Авторами инициативы выступили депутаты от "Единой России" Алексей Цивилев и Андрей Рябоконь, они предложили запретить взимать дополнительную плату за перевозку детей, в том числе с использованием детских кресел.

Инициатива предусматривает изменение федерального закона о перевозках пассажиров и багажа легковым такси. В его текст предлагают ввести требования об обязательном наличии одного детского кресла в такой машине, а также о запрете установления отдельных тарифов или повышенной платы за перевозку детей в сопровождении взрослых, в том числе с использованием детских кресел.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что дети до 12 лет могут ездить в автомобилях только в детских креслах. Авторы приходят к выводу, что наличие подобного приспособления в машинах с юными пассажирами "такая же обязанность владельца, как и наличие медицинской аптечки, огнетушителя либо знака аварийной остановки".

"Агрегаторы такси и перевозчики не устанавливают повышенные тарифы за перевозку граждан с аптечкой, огнетушителем либо знаком аварийной остановки, тогда как опция "детское кресло" существенно повышает стоимость проезда. <...> Предлагаемый законопроект направлен на устранение вопиющей дискриминации детей при оказании услуг по перевозке в легковых такси", — пишут депутаты в пояснительной записке.

В конце января стало известно о законопроекте, призванном упростить порядок выдачи разрешений на работу таксистам. Инициатива исходит от постоянной комиссии ЗакСа по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, суть его сводится к возможности выдачи лицензий водителям по месту работы.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру