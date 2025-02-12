За Смольным закрепят полномочие по поддержке садоводов и огородников

Законодательное собрание Петербурга 12 февраля в первом чтении приняло законопроект, который закрепит за администрацией города полномочие по определению порядка предоставления мер поддержки ведения садоводства и огородничества, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Поправки в городской закон потребовались после изменений в федеральном законодательстве.

Авторами инициативы стали депутаты Всеволод Беликов, Александр Ржаненков и Денис Четырбок. В пояснительной записке парламентарии отмечают, что действующее федеральное законодательство не уточняет, кто именно в регионе должен определять порядок предоставления мер поддержки. Беликов уточнил, что инициатива направлена в том числе и на петербуржцев, которые круглогодично проживают на территории садоводств в Ленинградской области. Например, среди мер поддержки - ремонт дорог.

"Федеральный закон № 217-ФЗ не уточняет, какой именно орган государственной власти субъекта Российской Федерации принимает вышеуказанное решение. <...> Проектом закона предлагается в Законе Санкт-Петербурга № 528-92 закрепить за Правительством Санкт-Петербурга полномочие по установлению порядка осуществления мер государственной поддержки ведения садоводства и огородничества", - говорится в пояснительной записке.

Отметим, сейчас в Смольном есть отдельное управление, которое занимается вопросами развития садоводства и огородничества. Ответственным за его работу в правительстве Петербурга назначен вице-губернатор Владимир Омельницкий.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру