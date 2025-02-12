ВЦИОМ: только 30% россиян считают 14 февраля праздником

День святого Валентина сегодня считают праздником лишь 30% россиян, тогда как 20 лет назад его отмечал каждый второй (51%). Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба ВЦИОМ.

Как отмечает ВЦИОМ, за последние два десятилетия доля россиян, планирующих дарить подарки на День всех влюбленных, снизилась с 51% до 34%.

"Сегодня эта практика чаще имеет место в любовных, нежели в дружеских, рабочих и родственных отношениях, тогда как в 2005 году — практически в равной степени во всех из них", — говорится в исследовании.

Среди самых популярных подарков на 14 февраля – цветы (10% опрошенных), открытки-"валентинки" (9%) и конфеты (7%).

По данным опроса SuperJob, в Петербурге 14 февраля планируют праздновать только 15% жителей. Поздравить вторую половинку собираются 16% мужчин и 13% женщин, при этом чаще всего этот день отмечают респонденты моложе 35 лет (23%).

Напомним, в конце января ВЦИОМ проводил опрос о восприятии россиянами уровня жизни студентов. Согласно опросу, 37% россиян считают, что студентам сегодня проще найти высокооплачиваемую работу, чем 15–20 лет назад.

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