Более 9 тысяч петербуржцев оштрафовали за употребление алкоголя на улице

В 2024 году более 9 тысяч петербуржцев заплатили 2,8 млн рублей штрафов за употребление алкоголя и наркотиков в общественных местах, сообщила пресс-служба ГУФССП по Петербургу 12 февраля.

Нарушители общественного порядка были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ, а взыскания проводились в принудительном порядке. По данным городского ФССП, чаще всего штрафы выписывали жителям Выборгского, Калининского и Приморского районов.

Кроме того, за год 2518 горожан привлекли к ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ). Судебные приставы взыскали с них почти 900 тысяч рублей. Наибольшее число таких нарушителей зафиксировано в Выборгском, Фрунзенском и Пушкинском районах.

Напомним, за пьяное вождение в 2024 году оштрафовали около 4 тысяч петербуржцев. За отказ пройти медицинское освидетельствование к ответственности были привлечены 4 284 человека.

фото: ЗАКС.Ру