Тренерский опыт ушедшей в отставку Винер оценили в правительстве и Госдуме

Министр спорта России Михаил Дегтярев выразили уверенность, что опыт бывшего главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер будет востребован в подготовке новых тренерских кадров, сообщает 12 февраля ТАСС. Такое же мнение информационному агентству высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Мы выражаем ей глубокую благодарность за работу и поддержку спортсменов на протяжении десятилетий. Уверен, ее опыт будет востребован в подготовке нового поколения тренеров. Покинуть пост - это ее решение, которое мы уважаем", - заявил министр спорта.

О своей отставке с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике Винер сообщила ранее 12 февраля.

"Художественная гимнастика - это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее, я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике", - сказала тренер журналистам.

Винер занимала пост главного тренера сборной с 2001 года. Среди ее учениц числятся олимпийские чемпионки в многоборье Алина Кабаева, Евгения Канаева и Маргарита Мамун. С 2008 года она также возглавляла Всероссийской федерации художественной гимнастики до объединения гимнастических федераций в сентябре 2024 года. Винер входит в Высший совет партии "Единая Россия". На президентский выборах 2024 года она была доверенным лицом Владимира Путина.

Напомним, что в марте 2023 года Ирину Винер отстранили от международных соревнований по гимнастике на два года.

фото с сайта Кремля