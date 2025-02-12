Минобрнауки и РГГУ обсудят новую систему подготовки историков

Минобрнауки РФ совместно с Российским государственным гуманитарным университетом (РГГУ) займется совершенствованием подготовки профессиональных историков, сообщил заместитель министра науки Константин Могилевский, на что обратило внимание РИА "Новости" 11 февраля.

Он отметил, что развитие исторической науки тесно связано с цифровизацией, которая позволяет работать с большими объемами документов и ставить новые исследовательские вопросы. В рамках этой инициативы на базе РГГУ пройдет стратегическая сессия, где представители министерства, вуза и работодатели обсудят, какие навыки необходимы современным гуманитариям.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что в Госдуму внесут законопроект о введении в школах оценки за поведение. Согласно поправкам, получение начального общего и среднего общего образования должно будет включать в себя аттестационный отзыв педагога о поведении.

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