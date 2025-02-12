В Петербурге рассказали о популярных схемах мошенничества ко Дню влюбленных

В ГУ МВД по Петербургу 12 февраля предупредили о распространенных схемах мошенничества перед Днем святого Валентина.

Злоумышленники создают фейковые профили в соцсетях и на сайтах знакомств, имитируя внезапно вспыхнувшие чувства, а затем выманивают деньги. Также в этот период могут появляться ложные сайты доставки цветов и подарков, обещающие скидки и эксклюзивные букеты, но после оплаты заказа связь с продавцом пропадает.

В полиции отметили, что возможны случаи мошенничества с "доставкой цветов от неизвестного поклонника" — получателю могут предложить ввести СМС-код, с помощью которого преступники получат доступ к его аккаунтам.

Между тем, интерес к 14 февраля в России снижается: если 20 лет назад его отмечал каждый второй россиянин, то сегодня — только 30%, а в Петербурге и вовсе 15%.

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