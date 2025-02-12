Разрыв между средними зарплатами в Петербурге и в России сократился за год

По итогам января-ноября 2024 года разрыв между средним значением заработной платы в Петербурге и в России уменьшился на 7 %, следует из заявления главы Петростата Александра Кукушкина. Соответствующими данными он поделился в ходе пресс-конференции в "Интерфаксе", посвященной социально-экономическому положению города и Ленинградской области в прошедшем году.

Всего в описываемый период средняя начисленная зарплата в Петербурге достигла 103,9 тысячи рублей, при этом в Ленинградской области она составила 78,7 тысячи рублей. В то же время средняя зарплата в целом по России равнялась 84 241 рубль.

— Зарплата в области, как и годом ранее, на 7 % меньше, чем в среднем по России, а вот разрыв между средней заработной платой в Санкт-Петербурге и в России сократился с 30 % до 23 %. То есть Россия постепенно догоняет Санкт-Петербург, в зарплате в 2024 году это имело место, — рассказал Кукушкин.

Предоставить сведения по медианной зарплате, то есть средней точки между меньшими и большими зарплатами работников, Кукушкин не смог. "Медианная зарплата рассчитывается только по Российской Федерации в целом, <...> формирует ее Социальный фонд России на основе данных о зарплатах", — отметил он и добавил, что публикация сведений за 2024 год должна будет состояться этим летом, сейчас же на руках имеются данные за 2023 год. Согласно им, значение медианной зарплаты было ниже значения средней в 1,6 раза и составляло по России 46,7 тысячи рублей.

О среднем значении зарплат в Петербурге по итогам прошедшего года ранее сообщали в Смольном. При этом там отмечали рост показателя на 13 % относительно итогов 2023 года.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру